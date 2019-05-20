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Model uçaklar gökyüzünü renklendirdi

AA

Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Radyo Kontrollü Uçak Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Radyo Kontrollü Uçak şampiyonaya hazır

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından gerçekleştirilen Radyo Kontrollü Uçak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

AA'nın haberine göre, amatör sportif havacılık faaliyetlerinin Türkiye'deki öncüsü THK tarafından Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takviminde yer alan CAT-2 onaylı "F3K (Akrobasi) R/C Model Uçak Türkiye Şampiyonası"na 10 sporcu katıldı.

Gökyüzünü renklendiren şampiyonada birinciliği Fatih Düzenci, ikinciliği Selçuk Gül, üçüncülüğü ise Ömer Bekdüz elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 14-20 Temmuz'da Macaristan'da düzenlenecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

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