'Modern Agatha Christie' geliyor

“10 Numaralı Kamara” ile “Kapkaranlık Ormanda” kitapları New York Times çoksatanlar listesine giren yazar Ruth Ware, 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında İstanbul'a geliyor.

'Çağımızın Agatha Christie’si' denilen Ware, 22 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da, İstanbul-Kadıköy Penguen Kitabevi’nde, moderatör Yankı Enki’nin sunumuyla okurlarıyla buluşacak.

Türkiye’de yayınlanan üçüncü kitabı “Yalan Oyunu” (İthaki Yayınları) bugün raflarda olan Ware, festival kapsamında okurlarına; son yıllarda rolü ve önemi artan kadın kahramanlardan, kendi romanlarında daima gerilimin merkezinde olan kadınlardan, kurban ve suçlu olmak arasındaki ilişkiden, kadının toplumdaki konumunun polisiye ve gerilim edebiyatına nasıl yansıdığından bahsedecek. Ware, polisiye ve gerilim edebiyatının popüler kültürde de giderek daha fazla egemen olmaya başlayan kadın öykülerine nasıl bir katkıda bulunduğunu yorumlayacak.