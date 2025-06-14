Modern çağın teknolojisini Sümerlere borçluyuz! İşte Sümerlerin insanlık tarihinin kaderini değiştiren icatları

İnsansız hava araçları, yapay zeka ve elektrikli otomobillerin gündemde fazlasıyla yer tuttuğu bu yeni çağda insanlığın medeniyet inşasını başlatan o ilk icatlar neydi hatırlayanınız var mı? Medeniyet senelerce her uygarlıkla biraz daha gelişti, toplumsal hayat; ekonomik, sosyolojik ve politik gelişmelere yön veren icatlarla hep daha ileri yol aldı. Peki bu yolu açan ilk adım neydi?

Sümerler, insanlık tarihine yön veren çok kritik icatların mucidi. Dünyanın en bereketli toprakları kabul edilen Mezopotamya'da M.Ö. 4000’li yıllarda kurulan Sümer uygarlığı sadece yaklaşık 1000 yıl Mezopotamya'da varlık gösterip Ur, Uruk ve Eridu gibi önemli şehirleri inşa ettiler. Medeniyet denince akla gelen ilk uygarlığın Sümerler olması tesadüf değil çünkü bu uygarlık yazıdan hukuk sistemine, bilimden sanata pek çok alanda bugün hala kullanılan pek çok sistemin mucidi.

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Neredeyse bin yıl var olan bu uygarlık var olduğu süre boyunca insanlık tarihinin kaderini değiştirecek atılımlar yaptı. Bu atılımların çoğunu bugün hala kullanıyor ve geliştiriyoruz. Gelin Sümerlerin insanlığa katkı sunan icatlarına beraber bakalım:

Yazının icadı: İnsanlık iletişim kurmanın yollarını aramaya ilk günden itibaren başlamış, duvar resimleriyle simgelere yönelmişti evet ama çivi yazısı ve insanlığın ilk yazı sistemi Sümerler tarafından M.Ö. 3200 civarı geliştirildi. Yazının icadı aynı zamanda tarih çağlarının başlangıcı da sayıldığı için oldukça önemlidir. Matematik ve 60'lı sayı sistemi: Neden bir dakika 60 saniye, 1 saat 60 dakika düşündünüz mü? Sümerler yüzünden! Sümerlerin yazıdan sonra geliştirdiği en temel sistemlerden biri de 60 tabanlı matematik sistemidir. Ayrıca matematik alanında tek katkıları 60'lı sistem değildir. Sümerler, alan ölçümü ve muhasebe için de matematiksel sistemler geliştirdiler. REKLAM Hukuk Sistemi ve Siyaset: Biz yasalar ve hukuk Hammurabi Kanunları ile başladı diye düşünürüz ama bu kanunlara ilham olan hukuk düzeni Sümerler tarafından kurulmuştur. İlk yazılı yasaların ve idari düzenlemelerin temelini atan Sümerler, Urukagina gibi kral isimlerine dayanan erken dönem hukuk uygulamalarını geliştirmişlerdir.

Takvim ve zaman bölümleri: Dakikayı ve saati 60'lı sitemle kuran Sümerler burada durmamış ve zamanı da organize etmeye kalktılar. Gökyüzünü gözlemleyerek 12 aylık ay takvimini oluşturan Sümerler bu takvim sistemini tarım işlerini dini törenlerini planlarken kullandılar. Tekerleğin icadı: Göçebe ve yaya insanlığın ayağını yerden kesen o büyük icat tekerlek de Sümer medeniyetine ait. Sümerlerin ilk defa yük taşımacılığında kullandığı tekerler, büyük bir teknik buluş olmasının yanında ulaşım ve taşımacılığı da ileri seviyeye taşımıştır. REKLAM Tarımda sulama sistemlerinin geliştirilmesi: Tekerlekle mekanik üretimi başka bir yere götüren Sümerler, beslenme ve üretimde ileri bir adım atarak tarımda su sistemi kullanmaya başladı. Tarımsal verimliliği artırmak için çalışmalar yapan Sümerler tarihte ilk defa su bentlerini, su kanallarını kullanan medeniyet olarak yerleşik yaşamın yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. Ayrıca tarımda üretimi kolaylaştırmak için sabanı icat edip kullandılar.