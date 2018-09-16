Molde - Kristiansund BK maçı rakamları

Molde ve Kristiansund BK, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Molde 34 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Kristiansund BK 28 puanda ve 9. sırada. Molde, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kristiansund BK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 800. İddaa'da Molde kazanır 1.25, berabere biter 4.60, Kristiansund BK kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Molde önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Kristiansund BK ise Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Molde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Molde, kendi sahasında 30 gol attı, 11 gol yedi.

Kristiansund BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kristiansund BK, 14 gol atarken 18 gol yedi.

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