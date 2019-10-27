Moliere'in 'Tartuffe'si Eskişehir'deydi

Bu sefer Türkiye değil!

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen festivale renk katan oyunlardan ‘Tartuffe’, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenciler ve Eskişehirlilerin büyük ilgisi eşliğinde sahnelendi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın da izlediği ‘Tartuffe’, Taganka Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Yönetmenliğini Yuri Lyubimov’un yönettiği ‘Tartuffe’da başrolleri Roman Staburov , Sergey Trifonov , Margarita Radzig , Anastasia Kolpikova , Larisa Maslova, Sergey Tsymbalenko ve Philip Kotov paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmaları ve söyleşiler de devam ediyor.Festival sonunda elde edilecek bilimsel veriler ışığında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programının geliştirilmesi ve Türk tiyatrosunda oyuncu eğitimine katkılar sağlanması amaçlanıyor.