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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...

        Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklanan şampiyonluk oranları, 2. hafta sonrasında değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:41
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        1

        İSTANBULSPOR - 1000

        2

        PENDİKSPOR - 1000

        3

        GAZİANTEP FK - 1000

        4

        HATAYSPOR - 750

        5

        SAMSUNSPOR - 500

        6

        ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        7

        KASIMPAŞA - 250

        8

        ANTALYASPOR - 250

        9

        MKE ANKARAGÜCÜ - 250

        10

        SİVASSPOR - 150

        11

        ALANYASPOR - 150

        12

        KONYASPOR - 75

        13

        KAYSERİSPOR - 75

        14

        KARAGÜMRÜK - 75

        15

        BAŞAKŞEHİR - 20.00

        16

        TRABZONSPOR - 20.00

        17

        ADANA DEMİRSPOR - 15.00

        18

        BEŞİKTAŞ - 3.50

        19

        FENERBAHÇE - 2.70

        20

        GALATASARAY - 2.60

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