Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklanan şampiyonluk oranları, 2. hafta sonrasında değişti. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 13.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:41
1
İSTANBULSPOR - 1000
2
PENDİKSPOR - 1000
3
GAZİANTEP FK - 1000
4
HATAYSPOR - 750
5
SAMSUNSPOR - 500
6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
7
KASIMPAŞA - 250
8
ANTALYASPOR - 250
9
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
10
SİVASSPOR - 150
11
ALANYASPOR - 150
12
KONYASPOR - 75
13
KAYSERİSPOR - 75
14
KARAGÜMRÜK - 75
15
BAŞAKŞEHİR - 20.00
16
TRABZONSPOR - 20.00
17
ADANA DEMİRSPOR - 15.00
18
BEŞİKTAŞ - 3.50