Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes resmi imzayı attı: Sözleşmesi uzatıldı - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes resmi imzayı attı: Sözleşmesi uzatıldı

        Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını resmen duyurdu. Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada ""Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini resmen uzattı! Portekizli futbolcuyla daha önce anlaşmaya varan siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sözleşme yenilediğimiz futbolcumuz Gedson Fernandes’e yeni dönemde başarılar diledi" denildi.

        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme Haberi Görüntüle

        YILLIK ÜCRETİ 1.2'DEN 1.7'YE YÜKSELTİLDİ

        Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre Gedson Fernandes'in 1.2 milyon euro olan yıllık ücreti, 500 bin euro zam yapılarak 1.7 milyon euroya yükseltildi.

        İmza sonrasında açıklamalar yapan Gedson Fernandes ise şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

        Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

        Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak."

        Beşiktaş'ın geçen sezon 6 milyon euroya Benfica'dan bonservisini aldığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımla toplam 45 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        "Biz ne oynuyoruz?"
        "Biz ne oynuyoruz?"
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat verdi! 10 kent için "sarı" alarm uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 10 kent için "sarı" alarm uyarısı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada