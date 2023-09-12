Beşiktaş Gedson Fernandes'le sözleşme uzattı!
Beşiktaş, yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'in yıllık ücretine 500 bin euro zam yaparak Portekizli orta sahanın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'le nikah tazeleyerek iç transferde önemli bir hamle yaptı.
Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Portekizli orta sahanın mukavelesini revize ederek 1 yıl daha uzattı.
YILLIK ÜCRETİ 1.2'DEN 1.7'YE YÜKSELTİLDİ
Yeni anlaşmaya göre Gedson Fernandes'in 1.2 milyon euro olan yıllık ücreti, 500 bin euro zam yapılarak 1.7 milyon euroya yükseltildi.
Beşiktaş'ın geçen sezon 6 milyon euroya Benfica'dan bonservisini aldığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımla toplam 45 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Gedson'un ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Beşiktaş ve Benfica arasında yarı yarıya paylaşılacak.