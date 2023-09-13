Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Afrika sınavı! 8 futbolcu da kupaya çağrılabilir - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Afrika sınavı! 8 futbolcu da kupaya çağrılabilir

        Beşiktaş'ta son olarak Vincent Aboubakar'ın ülkesi Kamerun da Afrika Kupası bileti aldı. Kartal'ın 8 Afrikalı futbolcusu da kadroya çağrılmaları halinde kupanın yolunu tutacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 13.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta Afrika Kupası öncesinde kadro endişesi yaşanıyor.

        Son olarak dün Kamerun, Aboubakar'ın da gol attığı maçta Burundi'yi 3-0 yenerek Afrika Kupası vizesi aldı.

        Böylece milli takımlarına davet edilmeleri halinde 8 futbolcu kupada forma giyebilecek.

        Afrika Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

        İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AFRİKA KUPASI'NDA FORMA GİYEBİLECEK OYUNCULARI

        Bailly - Fildişi Sahili

        Amartey - Gana

        Colley - Gambiya

        Masuaku - D.Kongo

        Muleka - D.Kongo

        Aboubakar - Kamerun

        Onana - Kamerun

        Ghezzal - Cezayir

        BEŞİKTAŞ'IN AFRİKA KUPASI FİKSTÜRÜ İSE ŞÖYLE:

        Beşiktaş'ın 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

        REKLAM

        - Fatih Karagümrük

        - Pendikspor (D)

        - Adana Demirspor

        - Sivasspor (D)

        - Trabzonspor

        - Kayserispor (D)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        "Biz ne oynuyoruz?"
        "Biz ne oynuyoruz?"
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre