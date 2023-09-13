Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Mart 2023'te, Barış Selahattin Ener (55) evinde sırtından bıçaklanmış halde ölü bulundu. Maktulün eşi Emel Ener (35) cinayet iddiasıyla tutuklandı.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Haksız tahrik indirimi ve meşru müdafaa hükümleri açısından değerlendirmenin mahkemece yapılmasını istemişti.

MAKTULÜN AİLESİ DE DURUŞMAYA KATILDI Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, sanık Emel Ener, maktul Barış Selahattin Ener'in kızı ve erkek kardeşi ile sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

KENDİSİNİ SAVUNMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ Mahkemede söz verilen sanık, kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü bıçakla saldırdığı için kendisini korumaya çalıştığını savundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ Karşılıklı darp davaları açtıklarını anlatan sanık, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti.

BARIŞMAK İÇİN YEMEĞE ÇIKMIŞLAR Olay günü barışmak için yemeğe çıktıklarını, dönüşte tartışmaya başladıklarını ifade eden sanık şöyle devam etti: "Eşim evde alkol almaya başlamıştı. İki elimle kocamın ellerinden tutup ittirdim. O sırada bıçak omzuna girmiş, sonra yere düştü. Alkol yüzünden hastanede tedavi gördü, psikolojik destek aldı. Boşanmak istediğimi söyleyince çok sinirlendi. İlk önce boğazıma sarıldı, sıkmaya çalıştı. Ağır küfürler etti.

"MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP BANA YÖNELDİ" Mutfaktan bıçağı alıp bana doğru yöneldi. Giyinme odasına geçtim. Arkamdan gelip bir şeyle kafama vurdu, yere düştüm. Bıçağı tutmaya çalıştım, yere düştü. Öleceğini düşünmedim. Tekrar kalkıp bana saldırır korkusuyla bıçağı mutfağa götürüp bıraktım. Kendine gelmesi için yüzüne birkaç tokat attım." Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.