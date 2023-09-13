Denizli'deki fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu! Denizli'de birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını fare zehri ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan aynı ülke vatandaşı sanık Sabour Sakhızadeh için istenen ceza belli oldu. Savcılık mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki diğer sanığın da cezalandırılması talep etti

Anadolu Ajansı Giriş: 13.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:36 facebook

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