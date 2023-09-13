Maden ocağındaki göçükte 1 can kaybı! Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olayda 1 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. BAKANLIK: BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. "TAVAN ÇÖKMESİ MEYDANA GELDİ" Maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi meydana geldiğini söyleyen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "İçeride 280 işçi vardı, 4 işçi göçükten etkilendi" açıklamasında bulundu. "BİR İŞÇİMİZ BİLİNCİ AÇIK, BİRAZDAN ÇIKARILACAK" Habertürk TV'ye konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Ne yazık ki 1 işçimiz hayatını kaybetti. 1 işçimiz şu an yer altında bilinci açık. Kendisiyle iletişim kuruldu. Kendisi güvenli bölgeye alındı ve birazdan çıkarılacak" dedi.

AFAD: OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir" denildi.