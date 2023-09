Terörle mücadelenin kesintisiz, aralıksız ve soluksuz şekilde devam ettiğini anlatarak, “Kahraman güvenlik güçlerimiz 4 mevsim, 12 ay, gece-gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalışıyorlar” sözleriyle başlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz” ifadelerinin altını çizdi.

Terörle, siber suçlarla, düzensiz göçle ve afetlerle mücadele konusunda önemli güncel rakamlar veren Bakan Yerlikaya’nın çete ve organize suç örgütleriyle mücadelede verdiği kararlılık mesajları da oldukça önemliydi.

Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın 90 günde terörle mücadelede verdiği şehitleri de fotoğraflarıyla anmayı ihmal etmeyen Bakan Yerlikaya, “Biz durmadan, duraksamadan, yılmadan Türkiye’nin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcıları ve kurmay ekibiyle birlikte basının karşısına geçen Bakan Yerlikaya, toplumda ciddi rahatsızlıklara yol açan, palazlanmış çete ve organize suç örgütlerinin bitirilmesine ilişkin kararlı ve sert mesajlar verdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yerlikaya’nın dikkatimi çeken mesajları şunlar:

“BİZE YAN BAKANA DÜZ BAKMIYORUZ”

Terörle mücadele her zaman olduğu gibi gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor; terör tehdidi nereden geliyorsa kaynağında yok ediyoruz. Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir köyümüz, mezramız, meramız olmayacaktır. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde teröre karşı önleyici bir yaklaşım sergiliyoruz. Kararlı bir şekilde amansız bir mücadele veriyoruz. Bize yan bakana düz bakmıyoruz.

Organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla ve asla göz açtırmayacağız.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadelemiz de soluksuz şekilde devam ediyor. Yabancı düşmanlığı yapan sosyal medya hesaplarının yüzde 91’i bot hesap, yüzde 40’ı algı oluşturmaya dönük. Buralardaki rakamların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Göçle mücadele konusunda kurumlarımız arasında muazzam bir uyum var. Sınırlarımızdaki optik kamera bulunan 341 gözetleme kulesi, 10 bin metreden yaklaşanı, 4 bin metreden ise yaklaşanın yüzünün fotoğrafını alıp tespit yapabiliyor. Bu kameralar, gece-gündüz kayıt alıyor. Sosyal medyada, çeşitli yerlerde, “Bu iş düzeldiği zaman bize ekmek yok” endişesi taşıyanları da biliyoruz. Yaptığımız işler daha başlangıç…

ŞEHİR EŞKIYALARI İLE MÜCADELE

Şehir eşkıyalarıyla ve suç örgütleriyle hukukun üstünlüğünü gözeterek mücadele edeceğiz. Devletimizin bize verdiği güçle onların nefeslerini keseceğiz. Onları götürüp adalete teslim edeceğiz. Her türlü suçluya müsamaha göstermeyeceğiz. Biz güçlüyüz; hep birlikte ne olacağını göreceğiz.

(Ayhan Bora Kaplan’a yönelik operasyon) Konu mahkeme sürecinde. Bakanlık ve kolluk gücü olarak görevimizi yaptık. Kolluk güçlerimiz götürüp adalete teslim etti. Mahkemenin verdiği karar, her zaman Yüce Türk Milleti’nin kararıdır.

Organize suç örgütlerinin büyüklüğü ve sayısı bizi ilgilendirmiyor. Bir rakamı bile bizi rahatsız ve huzursuz etmeye yetiyor. Vatandaşımız bizden huzur istiyor.

GÖREVE İADE KARARLARININ UYGULANMASI

Biz hukuk devletiyiz. Anayasamızın, mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin amir hükmü var mı? Var. Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşları idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarını dahi uygulamak zorunda. Hiç kimse kimsenin aklıyla istihza etmesin. Mahkeme kararları daha önce de uygulanıyordu. Kimse algı operasyonu yapmasın. Son vali kararnamesi, performanslarla ilgilidir.

KURUMLAR ARASI UYUM

İstihbaratta çok güçlüyüz. MİT’le, Savunma Bakanlığımızla an be an istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Birimler arası koordinasyon çok üst noktada. 60’a yakın hava unsurumuz var. Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için devamlı kartal gibi havada geziyoruz. Vatandaşımız huzurundan taviz vermek istemiyor. Bu nedenle organize suç örgütleriyle, kötülükle mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa onu yapacağız."

