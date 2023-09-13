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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi. Yerlikaya konuşmasında, terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışmaları aktardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:02
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        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
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        Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 90 günden yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Yerlikaya konuşmasında, terörle, uyuşturucuyla ve kaçak göçle mücadele yönelik çalışmaları aktardı.

        Yerlikaya, "90 günde 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi. 90 günde evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu teslim oldu. Ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

        UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

        Uyuşturucu ile mücadeleye de değinen Yerlikaya, "90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenledik; 66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi" şeklinde konuştu.

        Yerlikaya ayrıca, "Organize suçlarla mücadelede de 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı alındı" dedi.

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        6 ŞUBAT DEPREMLERİ

        Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan çalışmaları da değerlendiren Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "14 milyon insan 6 Şubat'taki depremden etkilendi. Afetle mücadelede önemli olan can kaybını hızla azaltmak için çalışmalar yapmaktır. Toplamda 2 buçuk milyon depremzedeye geçici barınma sağladık. 1 milyon 188 bin 218 kişiyi de çeşitli tesislerimizde misafir ettik. Şimdi ise 579 bin kişi hazırladığımız konteynerlerde kalmaya başladı. Öte yandan 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı."

        KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE

        Kaçak göçle mücadeleye de değinen Yerlikaya şöyle devam etti: "Ülkemizde toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında da Türkiye genelinde 90 günde bin 285 operasyon yapıldı. 2 bin 159 şüpheliden 543'ü tutuklandı. 207 kişi için adli kontrol uygulandı. Operasyonlarımız sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. 32 bin 563 kişi sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri de engellendi."

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