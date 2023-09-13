Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi: Transferden vazgeçildi!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak orta sahada 6 numara transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere Portekizden kötü haber geldi. Fenerbahçe, Braga'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle Al-Musrati transferinde geri adım attı. İşte detaylar...
Transfer dönemimin son günlerine gelinirken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler, son olarak orta saha bölgesinde 6 numara transferini bitirmek için harekete geçmişti.
Gündeme ise Braga forması giyen Libyalı Al-Musrati gelmişti.
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.
Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.