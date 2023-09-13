Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Köyden İndim Şehire filmindeki bina sosyal medyada ilgi görüyor

        Köyden İndim Şehire filmindeki bina sosyal medyada ilgi görüyor

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan, 1974'te Köyden İndim Şehire filminin bir bölümünün de çekildiği Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, sosyal medyada ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1956'da inşa edilen ve 1974'te Köyden İndim Şehire filminin bir bölümünün de çekildiği Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladı.

        2

        Özellikle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen blokların mimarisi, bina içi süs havuzları ve yeşil alanları drone ile görüntülendi.

        3

        Yeşiltepe Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saraç, 10 yıldan bu yana sitede oturduğunu, Ankara'nın merkezinde bunun gibi daha güzel bir sitenin olmadığını belirtti.

        4

        Yaklaşık 20 dönümlük bir alan içerisinde olan sitede 420 daire olduğunu ifade eden Saraç, "İki blok bizden ayrılmış. Şu anki Yeşiltepe sitesinde 2 bin kişi yaşıyor" dedi.

        5

        Herkesin bu sitede oturmak istediğini vurgulayan Saraç, "Daha önce birçok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşalar genelde ve filmler de çekilmiş.

        6

        Burada iki meclis başkanımız da oturmuş. Suna Kan geçenlerde rahmetli oldu; dünyaca ünlü olan keman virtüözümüz burada oturdu. İşte onun için dedik ki değil Ankara'da, Türkiye'de eşi olmayan bir bina" diye konuştu.

        7

        Yeşiltepe blokları sakinlerinden Mahir Barış da yaklaşık 60 senedir bu sitede yaşadığını söyledi.

        8

        Sitenin inşa edildiği dönemde, alanda tek bir ağacın olmadığını belirten Barış, "Burası daha çok mebuslar için yapılmış. Amerikalıların o zaman Ankara'da pek kalacak yerleri yok.

        9

        Her blokta en az 10-15 Amerikalı aileler kalırdı. Özel bir yapısı vardır. Öyle bir şekilde konumlandırılmış, yerleştirilmiş ki her daire günün bir saati güneş alır" ifadelerini kullandı.

        10

        Barış, askere gittiği dönemde sitede iki filmin çekildiğini söyleyerek "Burası zamanında üst düzey insanlar için yapılmıştı. O zaman kapıda güvenlik görevlileri falan da olurdu. Amerikalılar da vardı, onlarla basketbol, voleybol oynardık" dedi.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        #Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları
        #Köyden İndim Şehire
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre