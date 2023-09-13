Köyden İndim Şehire filmindeki bina sosyal medyada ilgi görüyor

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Yaklaşık 20 dönümlük bir alan içerisinde olan sitede 420 daire olduğunu ifade eden Saraç, "İki blok bizden ayrılmış. Şu anki Yeşiltepe sitesinde 2 bin kişi yaşıyor" dedi.

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Herkesin bu sitede oturmak istediğini vurgulayan Saraç, "Daha önce birçok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşalar genelde ve filmler de çekilmiş.