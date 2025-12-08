Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar 14. sırada yer alıyor. Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde, Monaco-Galatasaray karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco-Galatasaray maçı yayıncı kuruluşu...
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Monaco'ya konuk oluyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda Monaco engelini geçip üst sıralara tırmanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelede 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi Monaco-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23:00'te oynanacak.
MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Louis II Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EKSİKLİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇ TAKVİMİ
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)