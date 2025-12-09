Monaco-Galatasaray maçı canlı izle: Monaco-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galip gelip Devler Ligi'nde ilk 8'e girmenin hesaplarını yapıyor. Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka için geri sayım sürerken, Monaco-Galatasaray maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Monaco-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco-Galatasaray maçı canlı izle ekranı...
Monaco-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Monaco-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 6. haftaya 14. sırada girdi. Zorlu mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Peki, "Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Monaco-Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
MONACO-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23:00'te oynanacak.
MONACO-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Louis II Stadı’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EKSİKLİKLER
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇ TAKVİMİ
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen