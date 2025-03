Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takıma davet edilmeyen İrfan Can Eğribayat'la ilgili açıklama yaptı. Montella, İrfan Can Eğribayat için "Kaleci için her ülkede bir hiyerarşi vardır. Gelecekte kendisi de A Milli Takım'da olacaktır" ifadelerini kullandı. İşte Montella'nın açıklamaları...

