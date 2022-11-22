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Montella, Roma'ya Galatasaray'ın yıldızını önerdi

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, futbolculuk döneminde formasını giydiği Roma'ya, Galatasaray'ın yıldızını önerdi

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  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Süper Lig'de Adana Demirspor ile başarılı bir performans yakalayan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, İtalya basınına çok özel açıklamalarda bulundu.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Corriere dello Sport'a röportaj veren Montella, İtalya Serie A Ligi'nde Roma'nın Jose Mourinho yönetimindeki performansına da değinen Montella, "Roma'yı takip ediyorum. Kolay bir sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Kuzenim de her zaman Olimpiyat Stadyumu'na gider ve bana oradan videolar atar. Atmosfer hep harika" ifadelerini kullandı.

     
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Jose Mourinho'nun performansına ve kulüp sahiplerine de değinen İtalyan çalıştırıcı "Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak. Amerikalı takım sahiplerini de beğeniyorum. Az konuşuyorlar, plan yapıyorlar ve ellerinden geleni veriyorlar" dedi.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Roma'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini söyleyen Montella duygularını şöyle anlattı: 

    "Roma'da olduğum zaman çocuklarımla birlikte maçlara gidiyorum. Hala çok güçlü duygularım var. Roma kalbimin derinliklerinde. Hayatımın 10 yılı orada geçti."

     
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Unutamadığı bir anı sorusuna ise tecrübeli teknik direktör, "2001'de Roma ile yaşadığım şampiyonluk, futbol kariyerimin en unutulmaz anıydı. Ayrıca, İtalya ile final oynadığım EURO 2000'de çocuklarıma her zaman anlatacağım zamanlardan biridir" diyerek yanıt verdi.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Yıllarca formasını terlettiği Roma'ya Süper Lig'den bir önerin var mı sorusu üzerine şu sözleri söyledi: 

    "Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücumcu."
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Geçen yazı Adana Demirspor'da geçiren ve Spor Toto Süper Lig'e damga vuran Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 11'deki yerini kaybetmiş durumda.

     
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Montella geçen sezon sonu yaptığı açıklamada Yunus Akgün'ü bir sene daha aralarında görmek istediğini belirtse de sarı-kırmızılıların tercihi milli futbolcuyu takımda tutma yönünde olmuştu.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Başakşehir maçında kadroya alınmayan Yunus Akgün'le ilgili olarak Okan Buruk bir açıklama yapmış ve "Çok geniş bir kadromuz var. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı oynatamıyoruz. Değişiklikler oluyor. Seferovic kadroda yoktu geçen hafta bugün Yunus yok. Maça göre, o haftaki peformansa göre değişiklikler olabilir. Yunus değer verdiğimiz oyunculardan biri. Milli aranın ona da iyi geleceğini düşünüyorum. Yunus sezona nasıl başladyısa milli aradan sonra da öyle başlayacak. Yunus'un Dünya Kupası arasından sonra formayı almak için mücadele edeceğini düşünüyorum" demişti.

     
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla ligde 8 gol 9 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla çıktığı 10 maçta gol atamazken bir golün hazırlayıcısı oldu.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da katıldığı televizyon programında Yunus Akgün'e talip olduklarını duyurmuştu.

     
  • Galatasaray'da Yunus Akgün Roma'ya transfer mi oluyor? Montella önerdi... - Galatasaray transfer haberleri

    Transferle ilgili konuşan Sancak, "Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Alır oynatırız yurtdışına satarız biz de kazanırız Galatasaray da kazanır" ifadelerini kullanmıştı. 

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