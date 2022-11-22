Başakşehir maçında kadroya alınmayan Yunus Akgün'le ilgili olarak Okan Buruk bir açıklama yapmış ve "Çok geniş bir kadromuz var. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı oynatamıyoruz. Değişiklikler oluyor. Seferovic kadroda yoktu geçen hafta bugün Yunus yok. Maça göre, o haftaki peformansa göre değişiklikler olabilir. Yunus değer verdiğimiz oyunculardan biri. Milli aranın ona da iyi geleceğini düşünüyorum. Yunus sezona nasıl başladyısa milli aradan sonra da öyle başlayacak. Yunus'un Dünya Kupası arasından sonra formayı almak için mücadele edeceğini düşünüyorum" demişti.