Reuters

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredileri silmesine imkan tanıyan kararının Türk bankaları için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Türk bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yüzde 3'ünün Grup 5 kredilerden oluştuğunu belirten Moody's, bu değişikliğin bankaların sorunlu kredi satışını kolaylaştıracağını belirtti.

BDDK geçen hafta kredilerin sınıflandırılması ve ayrılacak karşılıklar düzenlemesinde değişikliğe gitti. Buna göre, bankalar beşinci grup, yani zarar niteliğindeki kredi olarak sınıflandırdığı kredilerde borçlunun temerrüdü nedeniyle ayırdığı karşılıkların geri kazanılmasının mümkün olmadığı hallerde krediyi bilanço kayıtlarından düşebilecek.

Ekim ayı sonu için bankacılık sektörünün takipteki krediler oranı yüzde 5.15 seviyesinde.