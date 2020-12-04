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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in sene başı yayımladığı takvime göre vugün Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme yayımlaması bekleniyor.

Kuruluş en son 11 Eylül'de Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüş, notun görünümünü ise negatif olarak belirlemişti. Bu not yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında yer alıyor.

EN OLUMSUZ NOTU VEREN KURULUŞ

Moody's büyük kredi derecelendirme kuruluşları arasında Türkiye'ye en düşük notu veren kuruluş konumunda bulunuyor. S&P değerlendirmesinde Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 4, Fitch'e göre ise ise 3 kademe altında yer alıyor.

Moody's değerlendirmesinde Türkiye ile aynı nota sahip ülkeler:

Ülke Not Görünüm Nikaragua B2 Pozitif Kamboçya B2 Durağan Kamerun B2 Durağan Kırgızistan B2 Durağan Maldivler B2 Durağan Papua Yeni Gine B2 Durağan Ruanda B2 Durağan Uganda B2 Durağan Türkiye B2 Negatif Svaziland B2 Negatif

PAS DA GEÇEBİLİR

Türkiye Moody's değerlendirmesinde B2 notuna sahip en büyüj ekonomi olarak göze çarpıyor. Moody's'in, yayımlanan takvime göre bugün Türkiye ile ilgili raporunu yayımlaması beklense de kuruluşun bu takvime uyma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi bir açıklama gelmeme ihtimali de bulunuyor. Bu tip değerlendirmeler belli saati olmamakla beraber genelde piyasa kapanışının ardından yayımlanıyor.