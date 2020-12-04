Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in sene başı yayımladığı takvime göre vugün Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme yayımlaması bekleniyor.
Kuruluş en son 11 Eylül'de Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüş, notun görünümünü ise negatif olarak belirlemişti. Bu not yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında yer alıyor.
EN OLUMSUZ NOTU VEREN KURULUŞ
Moody's büyük kredi derecelendirme kuruluşları arasında Türkiye'ye en düşük notu veren kuruluş konumunda bulunuyor. S&P değerlendirmesinde Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 4, Fitch'e göre ise ise 3 kademe altında yer alıyor.
Moody's değerlendirmesinde Türkiye ile aynı nota sahip ülkeler:
|Ülke
|Not
|Görünüm
|Nikaragua
|B2
|Pozitif
|Kamboçya
|B2
|Durağan
|Kamerun
|B2
|Durağan
|Kırgızistan
|B2
|Durağan
|Maldivler
|B2
|Durağan
|Papua Yeni Gine
|B2
|Durağan
|Ruanda
|B2
|Durağan
|Uganda
|B2
|Durağan
|Türkiye
|B2
|Negatif
|Svaziland
|B2
|Negatif
PAS DA GEÇEBİLİR
Türkiye Moody's değerlendirmesinde B2 notuna sahip en büyüj ekonomi olarak göze çarpıyor. Moody's'in, yayımlanan takvime göre bugün Türkiye ile ilgili raporunu yayımlaması beklense de kuruluşun bu takvime uyma gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi bir açıklama gelmeme ihtimali de bulunuyor. Bu tip değerlendirmeler belli saati olmamakla beraber genelde piyasa kapanışının ardından yayımlanıyor.
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