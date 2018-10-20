Moody's İtalya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürdü ve not görünümünü durağana çevirdi.
Kuruluştan yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak İtalyan hükümetinin gelecek yıllara yönelik bütçe açığı hedeflerinin Moody’s’in daha önce öngördüğü seviyelerden yüksek olması ile mali ve yapısal reformlara yönelik planların hız kesmesi gösterildi.
Moody’s’in 25 Mayıs’ta başlattığı izleme sürecinin sonunda alınan not indirim kararı, İtalya’nın gelecek üç yıla yönelik bütçe taslağını 15 Ekim’de Avrupa Komisyonu'na sunmasının ardından geldi.
Söz konusu bütçe planlamasına göre, İtalya hükümeti, bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl, işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri, emeklilik yaşı reform ve banka krizlerinden etkilenenlere yardım sağlanması gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına yüzde 2,4’e çıkmasını hedefliyor. Bu rakam, daha önce yüzde 1,6 olarak belirlenmişti.
Bu arada, İtalyan devlet tahvilleri ve hisse senetleri, Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe planına gelen eleştirilerin artırması nedeniyle haftanın son işlem gününde sert değer kaybetti.
Kamu borcunun GSYH’sine oranı yüzde 130’u bulan İtalya, AB'de Yunanistan'dan sonra en fazla kamu borcu bulunan ülke özelliğini taşıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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