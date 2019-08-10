Mor ve Ötesi'nden senfoni gecesi

Senfonik konseriyle büyük beğeni toplayan rock grubu Mor ve Ötesi, dinleyicisi ile Bodrum Antik Tiyatro’nun büyüleyici atmosferinde buluştu. Grup, Kerki-Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıktı.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun Mor ve Ötesi’ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir Mor ve Ötesi deneyimi yaşattı.

Konserde ‘Deli’, ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Antik Tiyatro’yu dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

Avrasya Filarmoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdikleri senfonik performansları müzikseverler tarafından büyük ilgi gören Mor ve Ötesi’nin Magma Filarmoni Korosu ile birlikte gerçekleştirdiği performanslar ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kerki-Solfej’in düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkan Mor ve Ötesi İstanbul seyircisi ile ise 7 Ekim’de yeniden Harbiye Açıkhava’da buluşacak.