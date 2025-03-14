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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Morata, bu sezonki 3. golünü attı: Osimhen'den jest! - Galatasaray Haberleri

        Morata, bu sezonki 3. golünü attı: Osimhen'den jest!

        Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Antalyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarla bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Morata gollerin 2'sini ligde, 1'ini kupada kaydetti. Victor Osimhen penaltıyı kullanması için topu Morata'ya bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 22:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 22:49
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        Osimhen'den Morata'ya jest!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata attı.

        Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıda topun başına geçen Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Penaltı kararı verildikten sonra Victor Osimhen, kullanması için topu Morata’ya bıraktı.

        32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. İspanyol futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

        Müsabakaya 11’de başlayan Alvaro Morata, 90 dakika sahada kaldı.

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