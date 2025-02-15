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        Morata Rize’de yok

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da Alvaro Morata da sakatlandı. Golcü futbolcunun Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor

        Giriş: 15.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:39
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        Morata Rize'de yok
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ’ye 4-1 mağlup oldu.

        Hollanda temsilcisi karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, maçtan sakatlık şokuyla da ayrıldı.

        Karşılaşmada arka adalesinden sakatlanan Alvaro Morata’nın MR’ı çekilecek.

        Cuma günü Türkiye’ye sabah saatlerinde dönen Galatasaray günü izinli geçirdi.

        Sarı-kırmızılılarda Morata’nın adalesinde ağrısının bulunduğu öğrenilirken sponsor hastanede kontrolleri yapılacak.

        İspanyol santrforun Süper Lig’de oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giymesi beklenmiyor.

        Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

        Galatasaray, rövanş maçı öncesinde hem sakatlıklar hem de moral bozukluğuyla zor bir sürece girmiş durumda.

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