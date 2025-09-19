Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu evlendi

        Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu evlendi

        İş adamı Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu, 550 kişinin katıldığı düğünle Bodrum'da evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 20:31 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da evlendiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş adamı Moris Kohen, Pınar Hacıarifoğlu ile evlendi.

        Bodrum'daki düğüne; Ralf Tezman ile Serdar Bilgili'nin de aralarında olduğu iş dünyasından da birçok kişinin olduğu 550 kişi katıldı.

        Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'nun nikâh şahitliğini; Raff Tezman, Kenan Doğulu ve İlhan Sabancı yaptı. Düğün davetlileri için Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki otelin bütün odaları kapatıldı.

        Kenan Doğulu, düğünde; 'Gel Güzelim Gönlüme' adlı şarkısını seslendirerek, Moris Kohen ile Pınar Hacıarifoğlu'na mutluluklar diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Moris Kohen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        Trump ve Çin lideri Xi'den kritik görüşme
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"