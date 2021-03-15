Türkiye'de son 17 yılda 700 bin kişi Erasmuslu oldu

Tarihi görüntüler! 100 yıl önce 0:00 / 0:00

TBMM tarafından paylaşılan görüntülerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken, diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov görünüyor.

Moskova Anlaşması olarak bilinen tarihi anlaşmanın asıl adının "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Rusya Şuraları (Sovyetler) Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Dostluk Antlaşması" olduğu öğrenildi.