Rus lider Putin'den Nevruz mesajı: "Moskova Tahran'ın sadık bir dostu"
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'a Nevruz Bayramı dolayısıyla ilettiği mesajında, Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir bir ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı
Giriş: 21.03.2026 - 10:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran liderlerini Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik etti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin mesajında, Moskova'nın Tahran'ın sadık bir dostu ve güvenilir bir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.
