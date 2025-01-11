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        Haberler Dünya Mossad başkanı Katar'a gidecek | Dış Haberler

        Netanyahu, Mossad başkanını ateşkes görüşmeleri için Katar'a gönderecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes görüşmelerinde bulunması için Mossad Başkanı David Barnea'yı Katar'ın başkenti Doha'ya gönderecek. Mossad başkanının ne zaman Katar'da olacağı ise henüz belli değil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:17
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        Mossad başkanı Katar'a gidecek
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea'yı Hamas ile ateşkes müzakerelerinde bulunması için Katar'ın başkenti Doha'ya gönderecek.

        Mossad başkanının ne zaman Katar'da olacağı ise henüz belli değil. CIA Başkanı William Burns ise 20 Ocak'tan önce ateşkes anlaşmasına varılması için her şeyi yaptıklarını söyledi.

        İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da mümkün kılabilecek ateşkes hakkında net bir gelişme yok. Ancak Mossad başkanının da görüşmelere katılacak olması ateşkes ihtimalini artırıyor.

        Hamas'ın elinde 100 İsrailli rehine bulunuyor. Geçtiğimiz hafta olası ateşkeste serbest bırakılabilecek 34 ismin listesinin İsrail'e teslim edildiği iddia edilmiş ancak iddia İsrail tarafından reddedilmişti.

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