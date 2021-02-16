Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Mostafa Mohammed için Mısırlı basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre; Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödeyip bonservisini alabileceği Mostafa için, bu sürede yüksek bir teklif gelirse bunu sarı kırmızılılara bildirecek ve öncelik verebilecek. Habere göre, Galatasaray yeni fiyatı kabul edip Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolardan yüksek bir fiyata alması halinde Zamalek'e ödemeyi kabul ettiği sonraki satıştan %15'lik pay da iptal olacak. Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verildi.

Galatasaray cephesi ise bu iddiaları yalanlıyor...

ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Abdurrahim Albayrak ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sohbet toplantısında 1 Temmuz 2022 gününe kadar 4 milyon doları Zamalek'e yatırmaları halinde Mohamed'in bonservisini alabileceklerini, o tarihe kadar başka bir kulübe gitmesinin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

2 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da.

GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİMİ

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferi için KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Profesyonel Futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ve Kulübü Zamalek Sports Club ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 USD tutarında tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar Şirketimizin net 4.000.000 USD transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 400.000 USD, 2021-2022 sezonu için ise net 725.000 USD sabit transfer ücreti ödenecektir."