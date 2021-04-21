Motokurye ölümle burun buruna geldi

DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, sipariş teslim etmek için yola çıkan kuryenin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motokuryenin ölümden dönüğü an kameraya yansıdı.

Kaza, yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçen pazar günü, Başakşehir ilçesi Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş teslim etmek için yola çıkan kurye Ömer T., kullandığı motosiklet ile verilen adresteki sokağa döndüğü sırada karşı yönden gelen otomobili fark etti. Hemen manevra yapmak istedi ancak ön tekeri kayan motosiklet devrildi. Ömer T., yola savrulurken otomobil çarptığı motosikleti sürükledi.

Kazada hafif yaralanan kurye Ömer T.'nin yardımına ise, vatandaşlar koştu. Park halindeki bir otomobilin de hasar gördüğü kaza, sokakta bulunan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.