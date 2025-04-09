Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, şimdi de benzine indirim yapıldı. Araç sahipleri ise bu noktada ‘’İndirimli benzin fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları…