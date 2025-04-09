Motorin sonrası benzine de indirim geldi! Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Trump yönetiminin Çin ile kısasa kısas bir ticaret savaşını yoğunlaştırmak için harekete geçmesi ve küresel talep büyümesinin gidişatına ilişkin endişeleri alevlendirmesinin ardından petrol 2021'den bu yana ilk kez varil başına 60 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye ve motorine indirim geldi. Şimdi de benzine indirim yapıldı. Peki, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, şimdi de benzine indirim yapıldı. Araç sahipleri ise bu noktada ‘’İndirimli benzin fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları…
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzine 10 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruşluk indirim geldi. İndirim gelmesiyle İstanbul'da benzin 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de 45.51 liraya geriledi.
LPG VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
LPG'ye 8 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk indirim yapıldı.
Motorin litre fiyatına da 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.83 TL
Motorin litre fiyatı: 44.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.68 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.40 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.75 TL
Motorin litre fiyatı: 45.40 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.