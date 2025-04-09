Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorinden sonra benzine de indirim geldi! Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Motorin sonrası benzine de indirim geldi! Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Trump yönetiminin Çin ile kısasa kısas bir ticaret savaşını yoğunlaştırmak için harekete geçmesi ve küresel talep büyümesinin gidişatına ilişkin endişeleri alevlendirmesinin ardından petrol 2021'den bu yana ilk kez varil başına 60 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye ve motorine indirim geldi. Şimdi de benzine indirim yapıldı. Peki, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansırken, şimdi de benzine indirim yapıldı. Araç sahipleri ise bu noktada ‘’İndirimli benzin fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları…

        2

        BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Benzine 10 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruşluk indirim geldi. İndirim gelmesiyle İstanbul'da benzin 44.59 liraya, Ankara'da 45.16 liraya, İzmir'de 45.51 liraya geriledi.

        3

        LPG VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        LPG'ye 8 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk indirim yapıldı.

        Motorin litre fiyatına da 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk indirim geldi.

        4

        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

        LPG litre fiyatı: 26.79 TL

        7

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

        8

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 47.75 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        Emekli maaşı ne kadar olacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye İsrail de dâhil olacak
        Trump: İran anlaşmayı reddederse askeri hamleye İsrail de dâhil olacak
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Mourinho'ya yoğun ilgi
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak