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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorinden sonra benzine de indirim geldi! Benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları

        Motorin sonrası benzine de indirim geldi! Benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Dün motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Bu kez de akaryakıt ürünlerinden benzine indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:54
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        Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim yapıldı. Bugün ise benzine indirim geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

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        BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        LPG'ye 8 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruşluk indirim yapılmıştı.

        Motorin litre fiyatına da 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk indirim gelmişti.

        Şimdi de benzine 2 lira 18 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 10 Nisan Perşembe günü itibarıyla tabelaya yansıdı.

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        BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA BEKLENİYOR

        Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu indirimin yarın itibarıyla tabelarara yansıması bekleniyor.

        İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

        LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44.50 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

        LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.58 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

        LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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