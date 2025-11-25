Habertürk
Habertürk
        Motorine indirim geldi, tabela değişti! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 25 Kasım 2025 güncel motorin fiyatları

        Döviz kurundaki iniş çıkışlar ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorine peş peşe zam gelmişti. Bugün ise araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine indirim yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 25 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı...

        Giriş: 25.11.2025 - 08:35 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:35
        1

        Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota 21 Kasım’da ortalama 2 lira 11 kuruşluk zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Bu kez motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorine 7 Kasım 2025 tarihinde ortalama 2 lira 11 kuruş, 21 Kasım 2025 tarihinde ise ortalama 1 lira 85 kuruş zam gelmişti.

        Peş peşe yapılan zamlar sonrası motorin fiyatları, İstanbul ve Kocaeli hariç tüm şehirlerde 60 TL'yi geçmişti.

        Bugün ise araç sahiplerine güzel haber geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.

        Motorininin litre fiyatına ortalama 2 lira 40 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar, 25 Kasım 2025 Salı gününden itibaren akaryakıt tabelalarına yansıdı.

        3

        LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        25 KASIM 2025 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        8

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
