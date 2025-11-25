Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota 21 Kasım’da ortalama 2 lira 11 kuruşluk zam yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Bu kez motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Kasım 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...