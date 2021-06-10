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HaberlerGündem3. SayfaMOTOSİKLET KAZASI! Son dakika... Kameraya yansıdı! Feci kaza!
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Kameraya yansıdı! Feci kaza!

İstanbul Kağıthane’de yasak yerden dönüş yapmaya çalışan motosikletliye seyir hakinde otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrulan motosikletli ve arkasındaki yolcu yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı

MOTOSİKLET KAZASI! Son dakika... Kameraya yansıdı! Feci kaza!
Kameraya yansıdı! Feci kaza!
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İHA

İstanbul'da, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde kan donduran bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki kavşaktan dönüş yapan motosiklet sürücüsü, sol taraftaki kavşağa ters yönden girmek istedi. O esnada motosiklet sürücüsüne seyir halinde olan Erol B. idaresindeki otomobil çarptı.

ÇARPMAYLA BİRLİKTE YOLA SAVRULDULAR

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Erol B., “Ben ışıklar yandığında geçiyordum.

Öndeki minibüs bunlara vurunca sola kaçtı. Benim önüme kırdılar. Bana vurduktan sonra düştüler. Baktığımda yerde yatıyordu” dedi.

"YARALI YERDE KIVRANIYORDU"

Kazayı gören vatandaşlardan Alperen Okur, “Yaralı yerde kıvranıyordu sesleniyordu sürekli. Bilinci açıktı sürekli telefonum nerede telefonum nerede diyordu. Hatalı olan minibüstü, motorlulara biraz daha dikkat edilmesi lazım, görmüyorlar motorcuları” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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