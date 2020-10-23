Motosiklet park halindeki traktöre çarptı: 2 yaralı - ŞANLIURFA

Ali Karaoğlu'nun (24) kullandığı 63 EU 391 plakalı motosiklet, Siverek-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde yol kenarında park halindeki 63 ED 586 plakalı traktöre bağlı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Karaoğlu ile yanındaki Vedat Balgasun (27) ağır yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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