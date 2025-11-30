Habertürk
        Haberler Gündem Motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

        Motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran 2 kişi yakalandı.

        Giriş: 30.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:08
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak… Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö.'nün yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.

