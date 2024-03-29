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        Haberler Gündem Güncel Motosikletli bir anlık dalgınlıkla dükkana daldı

        Motosikletli bir anlık dalgınlıkla dükkana daldı

        Bursa'da bir kişi, motosikletin üstünde arkadaşıyla konuştuğu sırada yanlışlıkla gaz pedalına basınca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:35
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        Bir anlık dalgınlıkla dükkana daldı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde motosiklet sürücüsü, arkadaşının yanında durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletin çalıştığını unutan sürücü, gaz pedalına dokununca motosikleti ile dükkanın kapısından içeri daldı.

        İlginç kazada yaralanan olmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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        #Kaza
        #Bursa
        #motosiklet
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