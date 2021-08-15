Motosikletlinin feci sonu kamerada!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletlinin feci sonu kamerada!
ABONE OL

Motosikletlinin feci sonu kamerada! Dengesini kaybetti...

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç an güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

Motosikletlinin feci sonu kamerada!
Motosikletlinin feci sonu kamerada!
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek yola düşen motosiklet sürücüsü S.G. (38), halk otobüsünün altında can verdi.

Feci kaza. dün saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 HFP 31 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (38), karşı yönden gelen halk otobüsünü görünce bir anda dengesini kaybederek düştü. Yola savrulan S.G., karşı yönden gelen S.K.'nin (59) kullandığı 07 NDK 66 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki müdahalenin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı hem halk otobüsündeki hem de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı
AFET! Son dakika: Can kaybı 59'a yükseldi!
GÜNDEM Can kaybı 59'a yükseldi!
Sümela'daki ayine Trabzonspor'un yıldızı da katıldı
GÜNDEM Sümela'daki ayine Trabzonspor'un yıldızı da katıldı
Görüntüler yürek yakmıştı! O atlardan haber var
GÜNDEM Görüntüler yürek yakmıştı! O atlardan haber var
Son dakika: Beyoğlu'nda depo yangını! Yararlılar var
GÜNDEM Beyoğlu'nda depo yangını! 5 işçi yaralandı
Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi
GÜNDEM Marmara Gölü kuruma noktasına geldi
Eşini öldüren Rümeysa, tutuklandı
GÜNDEM Eşini öldüren Rümeysa, tutuklandı
KOCA VAHŞETİ! Son dakika: İhanet iddiasıyla dehşet saçtı!
GÜNDEM İhanet iddiasıyla dehşet saçtı!
Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEM YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: İnşaat atığı karışan derede balık ölümleri
GÜNDEM İnşaat atığı karışan derede balık ölümleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.