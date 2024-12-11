Mou'nun kozu En-Nesyri
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı kritik karşılaşmada, teknik direktör José Mourinho'nun en büyük kozu Faslı golcü Youssef En-Nesyri olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesi bugün tek maçla başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, haftanın açılış maçında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Son maçında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, haftaya 8 puanla 15. sırada girdi. 11 maçtır yenilmeyen Bask ekibi ise, La Liga ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4'er karşılaşmayı kazandı.
Kritik karşılaşmada, teknik direktör José Mourinho’nun en büyük kozu Faslı golcü Youssef En-Nesyri olacak... Uzun yıllar İspanya’da futbol oynayan tecrübeli forvet, rakibi yakından tanıyor.
Malaga ve Sevilla formalarıyla La Liga’da 7 yıl boyunca ter döken En-Nesyri, Athletic Bilbao’ya karşı bugüne kadar 13 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 801 dakika süre alan başarılı forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde toplam 21 maça çıkan En-Nesyri, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Sezon başında uyum süreci geçiren Faslı yıldız, son haftalarda ise performansını zirveye taşıdı.
Özellikle son 9 maçın 8’inde gol ya da asist katkısı veren En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin attığı son 4 golün 3’ünde başrolde yer aldı. Bu performansıyla takımın hücum gücüne büyük katkı sağlayan yıldız forvet, Athletic Bilbao karşısında da Fenerbahçe’nin en önemli gol umudu olacak.
Kadıköy’de taraftarının önünde sahaya çıkacak olan Faslı Yıldız, kritik karşılaşmada Sarı-Lacivertlileri galibiyete taşıyan isim olmaya çalışacak.