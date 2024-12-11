Mou'nun kozu En-Nesyri

Malaga ve Sevilla formalarıyla La Liga’da 7 yıl boyunca ter döken En-Nesyri, Athletic Bilbao’ya karşı bugüne kadar 13 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 801 dakika süre alan başarılı forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.