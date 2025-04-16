Mourinho'dan Eto'o itirafı!

KRİTİK CHELSEA MAÇI

Inter, 22 Mayıs 2010 tarihinde Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, böylece Serie A ve İtalya Kupası ile birlikte sezonu üç kupa ile tamamlamıştı.

Bu sezonun en kritik virajlarından biri ise son 16 turunda Chelsea’ye karşı oynanan mücadeleydi. Inter, Stamford Bridge'deki maçta Eto'o nun golüyle Chelsea'yi 1-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.