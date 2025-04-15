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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan savunma kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan savunma kararı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son 2 maçta geçiş yaptığı dörtlü savunma düzenine devam etmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:03
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        Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

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        Sarı lacivertliler, kazanarak zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; Ligde son iki maça 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Fenerbahçe, aynı dizilişi çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanlarda dörtlü savunma üzerinde duruyor.

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        Dörtlü diziliş sebebiyle Filip Kostic ve Oğuz Aydın, son 2 maçta 11'de yer almadı. Mourinho, sağ ve sol bekteki savunma becerilerine daha fazla güvendiği için formayı Osayi Samuel ve Mert Müldür’e emanet etti.

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