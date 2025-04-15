Mourinho'dan savunma kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son 2 maçta geçiş yaptığı dörtlü savunma düzenine devam etmeyi planlıyor.
Giriş: 15.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:03
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Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
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Sarı lacivertliler, kazanarak zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Ligde son iki maça 4-2-3-1 sistemiyle çıkan Fenerbahçe, aynı dizilişi çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanlarda dörtlü savunma üzerinde duruyor.