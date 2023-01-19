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Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Hücum hattına kaliteli bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süre önce Moussa Dembele'yi gündemine alırken, İngiliz basını Galatasaray'ın Lyon'a yaptığı teklifi duyurdu. Ayrıca Dembele'nin talep ettiği yıllık ücret de ortaya çıktı.

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  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Süper Lig lideri Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçına odaklanırken, yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, Icardi'nin ardından ses getirecek bir forvet transferi daha yapmayı planlarken, listenin ilk sırasında Moussa Dembele yer alıyor.
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Lyon'da forma giyen Fransız golcü için temaslara başlayan Galatasaray'ın teklif ettiği rakam ortaya çıktı.
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    İngiliz basınından hitc.com'un haberine göre; sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcu için Lyon'a 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. 
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Ancak Dembele'den en az 8-10 milyon euro kazanmak isteyen Fransız kulübü, Galatasaray'ın teklifini bu nedenle reddetti.
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    EVERTON DA PEŞİNDE

    Dembele ile ilgilenen kulüpler arasında Everton'ın da yer aldığı belirtilirken, İngiliz ekibinin yıldız futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    DEMBELE 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

    Haberde ayrıca Dembele'nin yıllık ücret olarak 3.5 milyon euro talep ettiğine de yer verildi. 
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Dembele bu sezon Lyon formasıyla 15 resmi maça çıkarken, 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    Lyon ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Moussa Dembele'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

    PSG'nin altyapısında yetişen Dembele, kariyerinde Fulham, Celtic, Lyon ve Atletico Madrid takımlarında forma giydi. 

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