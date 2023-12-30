Mozaik sanatçısı baharatları sanata dönüştürdü

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Gaziantep'in baharatlarını tanıtmak için mozaik sanatını kullanmaya karar verdiğini ifade eden Sökücü, "Kooperatifleşen kadınlarımızın tarladan toplayıp baharat haline getirdikleri kekik, haspir, kırmızı biber gibi aklınıza gelebilecek birçok ürün bu eserin içinde yer aldı" diye konuştu.

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Baharatın sadece yemekte değil birçok alanda kullanıldığını kaydeden Sökücü, şunları söyledi: