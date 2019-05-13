On Numara 13 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 875. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye rakamlarını bilen 4 kişi çıkmıştı. İşte, MPİ 13 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 13 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI: 2 - 3 - 4 - 12 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 31 - 34 - 43 - 44 - 47 - 51 - 53 - 55 - 57 - 58 - 61 - 66 - 71

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / GELİBOLU

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 321.283,60 TL 9 bilen kişi sayısı : 80 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.678,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.794 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 119,65 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.141 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,45 TL 6 bilen kişi sayısı : 109.403 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 167.363 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 6 MAYIS (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA SONUÇLARI: 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 18 - 23 - 30 - 32 - 40 - 41 - 42 - 47 - 57 - 60 - 61 - 63 - 68 - 70 - 71 - 75