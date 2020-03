On Numara sonuçları için heyecan dün akşam sona erdi. On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştirdiği 918. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 9 Mart On Numara sonuçlarına dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 9 Mart On Numara çekiliş sonuçları şöyle: 04 - 06 - 14 - 19 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 45 - 47 - 49 - 50 - 54 - 60 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 80

9 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / FATİH - VAN / İPEKYOLU

10 bilen kişi sayısı : 3

9 bilen kişi sayısı : 104

8 bilen kişi sayısı : 2.002

7 bilen kişi sayısı : 20.474

6 bilen kişi sayısı : 127.726

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 258.301

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203.562,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.915,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL