MS kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülüyor

Prof. Dr. Sümer, MS'in, beyin ve omuriliği etkileyen, özellikle de bu bölgelerdeki sinir kılıflarını tutan bir hastalık olarak tanımlandığını aktardı.

Hastalığın kesin nedeninin net olarak bilinmediğini vurgulayan Sümer, "Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı düşünülüyor ancak 'şu nedenden dolayı ortaya çıkıyor' demek zorlaşıyor. Bağışıklık sisteminde meydana gelen bir sapma sonucu, vücut kendi sinir dokusunu yabancı bir yapı gibi algılamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sümer, bunun sonucunda bağışıklık hücrelerinin, damarsal yapılardan çıkarak beyin ve omurilikteki sinir kılıflarına saldırdığını, bunun da hastalığın gelişmesine neden olduğunu anlatarak, genç yaşta olmanın MS açısından bir risk oluşturduğunu, ayrıca bazı enfeksiyonların da süreci tetikleyebildiğini, genetik yatkınlığın da önemli rol oynadığını kaydetti.

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Sümer, "MS, genellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkıyor ve kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha sık görülüyor. Ayrıca ailesinde MS öyküsü bulunan bireylerde hastalığın görülme olasılığı artış gösteriyor" bilgisini verdi.

Hastalığın belirtilerini, genç yaşta ortaya çıkan görme kaybı (ağrılı ya da ağrısız şekilde gelişiyor), vücudun bir tarafında uyuşma ve hissizlik hissi oluşması, denge kaybı yaşanması, konuşma bozuklukları gelişmesi ve vücudun bir tarafında güçsüzlük gelişmesi şeklinde sıralayan Sümer, şu değerlendirmede bulundu: "Belirtiler genellikle ani başlayan ataklarla kendini gösteriyor. Bu belirtiler çoğu zaman 15-20 gün içinde azalarak sönümleniyor. Bazı hastalarda ise belirtiler yavaş yavaş artarak ilerliyor. MS, ataklarla seyreden, baştan itibaren ilerleyici (progresif) ya da bu iki formun birleşimi şeklinde gelişebiliyor. Atakların şiddeti ve sıklığı her hastada farklı seyrediyor. Özellikle enfeksiyonlar, bu atakları tetikleyen önemli dış etkenler arasında yer alıyor." "MS TEDAVİSİNDE SON YILLARDA ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI" Sümer, teşhiste ilk aşamada hastadan aldıkları detaylı öykünün büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bunu nörolojik muayene ve görüntüleme yöntemleri takip ediyor. MS tanısında manyetik rezonans görüntüleme (MR) bizim için vazgeçilmez bir yöntem. MR ile hastalığın seyrini izleyebiliyor, yeni plak oluşumlarını tespit edebiliyoruz. Ancak MR görüntülerinde bazen MS dışı lezyonlar da karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle görüntülerin doğru değerlendirilmesi çok kritik. Tanıyı desteklemek için bazı yardımcı yöntemlerden de faydalanıyoruz. Kan testleri ve belden alınan beyin-omurilik sıvısı örnekleri (lomber ponksiyon) hem tanıyı netleştirmemize hem de hastalığın nasıl seyredeceği konusunda fikir edinmemize yardımcı oluyor."