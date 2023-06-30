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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildi
DHA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak´ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK´ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu" denildi.

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