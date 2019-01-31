MSB personel alımı başvuru sonuçları bugün açıklanır mı? Tüm gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamayı bekliyor. Yüzbinlerce kişinin başvuruda bulunduğu MSB personel alımları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Kasım ayında başvurusunu gerçekleştirdiği personel alımlarında sonuçların 21 Ocak tarihinde açıklanacağını belirtmişti fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. 2019 MSB personel alımı başvuru sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de bulunacaktır.

MSB PERSONEL ALIMI ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre personel alımı atamaları şöyle olacak;

(1) Adayların nihai değerlendirmesi mülakat sınavı başarı puanına göre yapılacaktır. Mülakat sınavında kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan sınav sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.